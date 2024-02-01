RT в Telegram
Подпишись

Певец Шарлот доставлен в Саратов для психолого-психиатрической экспертизы

Короткая ссылка
Певец Эдуард Шарлот, ранее находившийся под стражей в Самаре, был переведён в Саратов для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его отец Валерий.
Певец Шарлот доставлен в Саратов для психолого-психиатрической экспертизы
  • globallookpress.com

Его заявление приводит РИА Новости.

«Эдуард находится в Саратове, где проходит экспертизу», — сказал он.

По словам отца, экспертиза будет проводиться не менее месяца.

Шарлот стал фигурантом трёх уголовных дел — о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих — в декабре 2023 года.

Ранее самарский суд продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.

Также сообщалось, что Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить