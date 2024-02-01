Певец Шарлот доставлен в Саратов для психолого-психиатрической экспертизы
- globallookpress.com
Его заявление приводит РИА Новости.
«Эдуард находится в Саратове, где проходит экспертизу», — сказал он.
По словам отца, экспертиза будет проводиться не менее месяца.
Шарлот стал фигурантом трёх уголовных дел — о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих — в декабре 2023 года.
Ранее самарский суд продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.
Также сообщалось, что Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.
До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.