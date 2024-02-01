На ВДНХ пройдёт благотворительный день 3 февраля

Благотворительная акция состоится на катке на ВДНХ 3 февраля. Принять участие в ней могут все желающие.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано фондом Константина Хабенского совместно с фондами «Вера», «Линия жизни» и «Я есть!».

«В рамках работы нашего фонда мы часто говорим, что повседневная благотворительность и помощь другим — это просто. Можно кататься на коньках в компании друзей и одновременно поддерживать подопечных сразу четырёх фондов. Добрые дела, которые становятся традицией, точно делают нашу жизнь лучше», — сказал Хабенский.

Церемония открытия начнётся в 12:00.

В 12:40 на катке состоится массовый заезд в карнавальных масках. В 13:00 на лёд выйдут герои известных мультфильмов.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Добрая ёлка» в Москве исполнили 1,2 тысячи детских желаний.