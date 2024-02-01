RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Шумилова предложила создать в России цифровой паспорт туриста

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова выступила с инициативой создать в России цифровой паспорт туриста. По её словам, это будет полезно и для путешественников, и для тех, кто предоставляет туристические услуги.
Сенатор Шумилова предложила создать в России цифровой паспорт туриста
  • РИА Новости

С этой идеей она выступила на совещании «Цифровизация туристской отрасли», которое прошло 30 января в Совфеде.

«Прикреплённый к телефонному номеру, такой паспорт позволяет человеку получить массу полезной информации, которая необходима здесь и сейчас: какие вокруг него находятся достопримечательности, ближайшие гостиницы, рестораны, пункты питания и так далее», — поделилась сенатор в интервью «Парламентской газете».

По её словам, при помощи цифровой среды человек сможет, исходя из своих возможностей, за считаные минуты спланировать поездку.

Кроме того, цифровой паспорт может выполнять функцию туристического дневника с датами посещения и фотографиями достопримечательностей.

Возможна и такая функция: начисление баллов за полезные отзывы, которые можно потратить на следующее путешествие, отметила Шумилова.

Ранее сообщалось, что природные заповедники Ямала в 2023 году смогли посетить около 2 тыс. туристов посредством онлайн-сервиса по выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить