Сенатор Шумилова предложила создать в России цифровой паспорт туриста
- РИА Новости
С этой идеей она выступила на совещании «Цифровизация туристской отрасли», которое прошло 30 января в Совфеде.
«Прикреплённый к телефонному номеру, такой паспорт позволяет человеку получить массу полезной информации, которая необходима здесь и сейчас: какие вокруг него находятся достопримечательности, ближайшие гостиницы, рестораны, пункты питания и так далее», — поделилась сенатор в интервью «Парламентской газете».
По её словам, при помощи цифровой среды человек сможет, исходя из своих возможностей, за считаные минуты спланировать поездку.
Кроме того, цифровой паспорт может выполнять функцию туристического дневника с датами посещения и фотографиями достопримечательностей.
Возможна и такая функция: начисление баллов за полезные отзывы, которые можно потратить на следующее путешествие, отметила Шумилова.
Ранее сообщалось, что природные заповедники Ямала в 2023 году смогли посетить около 2 тыс. туристов посредством онлайн-сервиса по выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ).