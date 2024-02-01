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Специалист Козлова рассказала о преимуществах ИЖС

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Специалист по недвижимости Елена Козлова прокомментировала рост спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Специалист Козлова рассказала о преимуществах ИЖС
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

«Пандемия, которую мы ещё помним, сказалась на нашем образе жизни, и многие семьи начали всерьёз задумываться о собственном доме и загородной жизни. Покупка участка и строительство на нём индивидуального жилого дома продолжает набирать обороты и в 2024 году», — заявила эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

Как отметила специалист, в последнее время расширяются льготные ипотечные программы для покупки земельного участка и строительства жилого дома.

Кроме того во многих современных коттеджных посёлках открываются школы, детские сады, сетевые магазины, добавляются маршруты городского транспорта.

«Сейчас уже можно с уверенность сказать, что спрос на ИЖС будет только расти», — заключила Козлова.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.

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