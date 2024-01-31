В Подмосковье капитально отремонтировали более 17 тысяч домов за десять лет

В Московской области капитально отремонтировали более 17 тыс. домов за десять лет.

Об этом сообщает телеканал «360».

В общей сложности на территории региона находится свыше 57 тыс. многоквартирных домов, 44,3 тыс. из них включены в региональную программу капремонта.

«Ремонтируем фасады, кровли, выполняется ремонт инженерных сетей, подвалов, утепление фасадов, реализуются работы по другим элементам домов. Такой комплексный подход позволяет нам выполнить задачу, заходя на дом один раз», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В 2024 году по программе капремонта обновят более 4 тыс. многоквартирных домов.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.