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Росавиация: Ядров провёл совещание по безопасности с S7 после авиаинцидентов

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Совещание по безопасности полётов провёл с руководством авиакомпании S7 после нескольких инцидентов в небе глава Росавиации Дмитрий Ядров. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.
Росавиация: Ядров провёл совещание по безопасности с S7 после авиаинцидентов
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что особое внимание в ходе совещания было уделено случаям кратковременного нарушения газодинамической устойчивости двигателей самолётов Boeing 737-800. В последнюю декаду января было зафиксировано три таких инцидента.

«Расследование авиационных инцидентов продолжается — до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны», — отметили в пресс-службе.

Ране в авиакомпании S7 опровергли информацию о возгорании двигателей севшего в Новосибирске самолёта Boeing 737-800.

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