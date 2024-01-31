Росавиация: Ядров провёл совещание по безопасности с S7 после авиаинцидентов
- РИА Новости
В сообщении указывается, что особое внимание в ходе совещания было уделено случаям кратковременного нарушения газодинамической устойчивости двигателей самолётов Boeing 737-800. В последнюю декаду января было зафиксировано три таких инцидента.
«Расследование авиационных инцидентов продолжается — до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны», — отметили в пресс-службе.
Ране в авиакомпании S7 опровергли информацию о возгорании двигателей севшего в Новосибирске самолёта Boeing 737-800.