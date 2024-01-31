Путин поддержал идею создания единого навигатора услуг для участников СВО

Действующий российский президент, кандидат на выборах 2024 года Владимир Путин поддержал идею создания единого навигатора социальных услуг и гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей.

Об этом он сказал в ходе встречи со своими доверенными лицами, комментируя такое предложение.

Он отметил, что полностью согласен с этой идеей и что Минцифры должно это сделать.

«Я думаю, что это не так просто, потребует финансирования, но это точно надо сделать», — заявил Путин.

Также он добавил, что граждане «часто не знают даже, на что имеют право».

Кроме того, Путин подчеркнул, что зона специальной военной операции является самым острым и опасным участком борьбы за Россию.