Россияне испытывают стресс от неловких ситуаций в соцсетях и мессенджерах

Четверть принявших участие в новом исследовании россиян (26%) признались, что испытывают стресс, если ненамеренно ставят лайк человеку, чью страницу просматривают. А 8% в такой ситуации испытывают страх.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый «Лабораторией Касперского».

Ещё 39% опрошенных переживают, если случайно отправляют в рабочий чат грубое или пошлое сообщение, а каждого пятого такая ситуация пугает.

Также 41% чувствуют себя неловко, если по невнимательности отправляют компрометирующее или обидное сообщение о третьем лице ему же самому. 20% при этом испытывают испуг.

Ранее лектор российского общества «Знание» Николай Кодинов перечислил условия успешного публичного выступления.