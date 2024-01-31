Путин призвал не «сходить с ума» по поводу ювенальной юстиции
- РИА Новости
«Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то», — подчеркнул он.
Путин добавил, что Россия не пойдёт по этому пути.
Ранее российский лидер назвал многодетные семьи опорой России. Он отметил, что в семьях воспитываются основные качества человека.
25 января Государственная дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребёнком, не достигшим 16 лет.