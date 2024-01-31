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Путин призвал не «сходить с ума» по поводу ювенальной юстиции

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Россия не должна идти по пути, когда лезут в дела семьи и отнимают детей, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
Путин призвал не «сходить с ума» по поводу ювенальной юстиции
  • РИА Новости

«Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то», — подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия не пойдёт по этому пути.

Ранее российский лидер назвал многодетные семьи опорой России. Он отметил, что в семьях воспитываются основные качества человека.

25 января Государственная дума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребёнком, не достигшим 16 лет.

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