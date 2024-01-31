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В ЛНР завершилось расследование уголовного дела в отношении наводчика ВСУ

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Следователи в Луганской Народной Республике завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Северодонецка, которого обвинили в пособничестве ВСУ. Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, материалы дела направлены в суд.
В ЛНР завершилось расследование уголовного дела в отношении наводчика ВСУ
  • РИА Новости

По данным следствия, обвиняемый предоставлял украинским вооружённым формированиям информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда, где находились мирные граждане, размещались российские военные, а также выдавалась гумпомощь.

«При пособничестве обвиняемого ВСУ впоследствии нанесли артиллерийские удары по зданию спортивного комплекса «Ледовый дворец» и гостинице «Мир» в Северодонецке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух командирах ВСУ, которых приговорили к 29 годам лишения свободы за обстрел Горловки.

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