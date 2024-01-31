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В Госдуме предложили не распространять на рестораны ограничения для «наливаек»

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Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому в регионах смогут ограничить время продажи алкоголя в кафе и других точках общепита в многоквартирных домах, но ресторанов это не коснётся.
В Госдуме предложили не распространять на рестораны ограничения для «наливаек»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Документ направлен на борьбу с так называемыми «наливайками». Как отметил один из авторов инициативы, глава комитета Максим Топилин, у министерств и ведомств были разные позиции на этот счёт.

По словам депутата, в некоторых регионах заявили, что не хотят вводить тотальный запрет, так как, например, в домах на центральных улицах городов есть немало нормальных, цивилизованных заведений.

Депутаты и сенаторы внесли законопроект, позволяющий регионам принимать свои законы, ограничивающие время продажи спиртного в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ко второму чтению документ дополнили. В частности, сделано исключение для ресторанов.

В декабре сообщалось, что ГД приняла в первом чтении проект о праве регионов запрещать «наливайки».

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