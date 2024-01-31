Волгоградский омбудсмен проверит семью, где мать нецензурно говорила с дочерью в эфире
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.
«Уполномоченным направлены запросы в органы социальной защиты с целью установления личности женщины, её места нахождения, обследования условий жизни семьи. После получения полной информации будет рассмотрен вопрос о возможных и необходимых профилактических и иных мерах работы с данной семьёй», — рассказали в аппарате.
30 января в интернете появилась видеозапись из стрима жительницы Волгоградской области, которая громко ругается и кричит на дочь.
Ранее сообщалось, что суд Кузбасса рассмотрит дело об истязании пятерых детей приёмной матерью.