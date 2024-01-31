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В Москве построят пять образовательных учреждений на средства инвесторов

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В Москве пять общеобразовательных учреждений на 2050 мест, построенных на средства инвесторов, будут встроены в городскую систему образования. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве построят пять образовательных учреждений на средства инвесторов
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».

«По условиям договоров застройщики обеспечат строительство и передачу в собственность города трёх дошкольных учреждений на 800 мест и двух образовательных комплексов на 1250 мест, состоящих из школ и детских садов», — сообщил вице-мэр.

Строительство объектов в разных районах города уже согласовано со столичным Комитетом по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, а также с Департаментом градостроительной политики города.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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