В Москве построят пять образовательных учреждений на средства инвесторов
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».
«По условиям договоров застройщики обеспечат строительство и передачу в собственность города трёх дошкольных учреждений на 800 мест и двух образовательных комплексов на 1250 мест, состоящих из школ и детских садов», — сообщил вице-мэр.
Строительство объектов в разных районах города уже согласовано со столичным Комитетом по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, а также с Департаментом градостроительной политики города.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.