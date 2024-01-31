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В Москве ищут кандидата на позицию косметолога с окладом до полумиллиона рублей

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В Москве самой высокооплачиваемой вакансией в январе 2024 года стала позиция врача-косметолога с зарплатой до 500 тыс. рублей в месяц.
В Москве ищут кандидата на позицию косметолога с окладом до полумиллиона рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу портала «Авито Работа».

На втором месте — ветеринарный врач с высшим или средним образованием и опытом работы от года. Ему предлагают оклад до 450 тыс. рублей в месяц.

Также в одну из столичных транспортных компаний требуется водитель со своим грузовым автомобилем. Предлагаемый уровень оплаты труда — от 282 100 до 398 793 рублей.

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