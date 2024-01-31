Число самозанятых в Удмуртии превысило 68 тысяч

Количество самозанятых в Удмуртии превысило 68 тыс.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Сегодня на территории республики развивают своё дело более 68 тыс. самозанятых. С 2020 года они могут являться поставщиками крупных компаний на одинаковых условиях с малым и средним бизнесом. Количество таких поставщиков и объёмы закупок с каждым годом растут», — заявил министр экономики региона Сергей Юрин.

По его словам, более чем в полтора раза, например, вырос объём закупок товаров и услуг по сравнению с 2022 годом.

Ранее в Ульяновске заявили об увеличении в 2023 году числа самозанятых до 32,7 тыс. человек, что на 13 тыс. больше по сравнению с 2022 годом.