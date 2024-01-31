Минцифры обеспечит связью приграничные населённые пункты
- РИА Новости
«Было дано поручение Минцифры — проработать вопросы по обеспечению связи в малых населённых пунктах, сельских, которые до 100 человек, а также в приграничных населённых пунктах», — цитирует его ТАСС.
Зампред правительства отметил, что связь нужно обеспечить с помощью спутниковых каналов, чтобы набор услуг был доступен как можно скорее.
Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в беседе с RT назвал вероятную причину сбоя в доменной зоне RU.