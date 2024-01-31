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Чернышенко рассказал о покрытии сотовой связью новых регионов России

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о покрытии сотовой связью новых регионов России.
Чернышенко рассказал о покрытии сотовой связью новых регионов России
  • РИА Новости

Как он отметил на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, до 92% населённых пунктов в новых регионах покрыто сотовой связью по итогам 2023 года.

«Отдельно приведу результаты реализации программы социально-экономического развития воссоединённых территорий за 2023 год. Мы постоянно это мониторим в координационном центре правительства... Сотовой связью покрыто до 92% территорий населённых пунктов, в эксплуатацию введено около 1,8 тыс. новых базовых станций», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что к интернету подключено 2038 объектов социальной направленности, а также предоставлен парк компьютерного оборудования в объёме более 35 тыс. автоматизированных рабочих мест с отечественным программным обеспечением.

Ранее правительство утвердило порядок финансирования системы обязательного медицинского страхования в новых регионах России.

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