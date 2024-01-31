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В Дагестане учительницу уволили после видео с пощёчинами детям

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В Левашинском районе Дагестана учительница была уволена из гимназии после распространения в соцсетях видео, на котором она раздаёт пощёчины учащимся.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел образования администрации района.

Отмечается, что ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, снятое в классе гимназии, на котором видно, что педагог кричит на стоящих у доски подростков и даёт пощёчины двум из них.

«Учительница уволена», — сказала сотрудница отдела.

Также сообщается, что прокуратура Дагестана начала проверку из-за информации о противоправных действиях в отношении учащихся школы в Левашинском районе.

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