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При выборе квартиры 77% россиян оценивают её освещённость

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Большинство россиян (77%) считают освещённость важным фактором при выборе квартиры.
При выборе квартиры 77% россиян оценивают её освещённость
  • Gettyimages.ru

Освещение помещения оказывает влияние, в частности, на настроение (28%) и работоспособность (20%), так ответили участники опроса, проведённого экспертами ПИК и ПИК-Комфорт, пишет «Газета.Ru».

Ещё 12% респондентов считают, что освещённость помещения полезна для концентрации, 6% — для иммунитета.

Каждый второй (51%) хотел бы, чтобы в квартире была максимальная естественная освещённость. Только 6% опрошенных не любят светлых помещений.

Помимо освещённости, 22% покупателей обращают внимание на вид из окна в будущей квартире, 18% уделяют внимание направлению света и размеру окон, а для 14% важным является время, в которое солнце попадает в квартиру.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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