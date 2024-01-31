RT в Telegram
Подпишись

Таможня Омска подвела итоги 2023 года

Короткая ссылка
Омские таможенники проверили больше 48,5 тыс. транспортных средств в 2023 году.
Таможня Омска подвела итоги 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, не заявленные в товаросопроводительных документах, а именно: дроны, беспилотники, промышленные бороскопы, бинокли, металлоискатели, металлодетекторы», — рассказали в таможне.

Там также отметили, что в 2023 году возбудили 36 уголовных дел и 1394 дела об административных правонарушениях.

В бюджет России Омская таможня перечислила 280 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни совместно с УФСБ России пресекли попытку почтой переслать из Краснодара в Израиль более 200 госнаград времён СССР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить