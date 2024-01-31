Таможня Омска подвела итоги 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, не заявленные в товаросопроводительных документах, а именно: дроны, беспилотники, промышленные бороскопы, бинокли, металлоискатели, металлодетекторы», — рассказали в таможне.
Там также отметили, что в 2023 году возбудили 36 уголовных дел и 1394 дела об административных правонарушениях.
В бюджет России Омская таможня перечислила 280 млн рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники таможни совместно с УФСБ России пресекли попытку почтой переслать из Краснодара в Израиль более 200 госнаград времён СССР.