Таможня Омска подвела итоги 2023 года

Омские таможенники проверили больше 48,5 тыс. транспортных средств в 2023 году.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, не заявленные в товаросопроводительных документах, а именно: дроны, беспилотники, промышленные бороскопы, бинокли, металлоискатели, металлодетекторы», — рассказали в таможне.

Там также отметили, что в 2023 году возбудили 36 уголовных дел и 1394 дела об административных правонарушениях.

В бюджет России Омская таможня перечислила 280 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни совместно с УФСБ России пресекли попытку почтой переслать из Краснодара в Израиль более 200 госнаград времён СССР.