В Башкирии расследуют дело о гибели 17-летнего юноши на железной дороге

В Башкирии возбудили уголовное дело в связи с гибелью молодого человека на железнодорожных путях. Пересекая их, он слушал музыку в наушниках и не услышал звук приближающегося поезда.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, следственные органы Центрального МСУТ начали расследование, пишет mkset.ru.

По предварительным данным, 30 января 2024 года на 256-м километре перегона Кумертау — Ермолаево Куйбышевской железной дороги попал под поезд несовершеннолетний 2006 года рождения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии. Назначен ряд экспертиз.

В декабре 2023 года сообщалось, что на железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.