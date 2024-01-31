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В Башкирии расследуют дело о гибели 17-летнего юноши на железной дороге

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В Башкирии возбудили уголовное дело в связи с гибелью молодого человека на железнодорожных путях. Пересекая их, он слушал музыку в наушниках и не услышал звук приближающегося поезда.
В Башкирии расследуют дело о гибели 17-летнего юноши на железной дороге
  • РИА Новости

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, следственные органы Центрального МСУТ начали расследование, пишет mkset.ru.

По предварительным данным, 30 января 2024 года на 256-м километре перегона Кумертау — Ермолаево Куйбышевской железной дороги попал под поезд несовершеннолетний 2006 года рождения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии. Назначен ряд экспертиз.

В декабре 2023 года сообщалось, что на железнодорожной станции Солнечное в Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.

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