Балтфлот провёл учения по поражению морских целей

На Балтийском флоте прошли учения по поражению морских целей с применением ударных вертолётов Ми-24.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе учений экипажи вертолётов нанесли удары по высокоскоростным малоразмерным морским целям условного противника.

Практические стрельбы выполнялись поодиночке и в составе пар.

Ранее сообщалось, что экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с морской авиацией провёл учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.