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Балтфлот провёл учения по поражению морских целей

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На Балтийском флоте прошли учения по поражению морских целей с применением ударных вертолётов Ми-24.
Балтфлот провёл учения по поражению морских целей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе учений экипажи вертолётов нанесли удары по высокоскоростным малоразмерным морским целям условного противника.

Практические стрельбы выполнялись поодиночке и в составе пар.

Ранее сообщалось, что экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с морской авиацией провёл учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.

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