Балтфлот провёл учения по поражению морских целей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В ходе учений экипажи вертолётов нанесли удары по высокоскоростным малоразмерным морским целям условного противника.
Практические стрельбы выполнялись поодиночке и в составе пар.
Ранее сообщалось, что экипаж фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) во взаимодействии с морской авиацией провёл учения по обнаружению подводной лодки условного противника в акватории Южно-Китайского моря.