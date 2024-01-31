В России назвали самые популярные цвета автомобилей с пробегом в 2023 году

В России чёрный и белый цвета стали наиболее распространёнными среди автомобилей с пробегом в 2023 году.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авито Авто».

На эти цвета пришлась почти половина от всех приобретённых в 2023 году пользователями сервиса машин с пробегом (22% и 21% соответственно).

Следом в рейтинге наиболее популярных цветов идут серый (14%), серебряный (13%), синий (9%), зелёный (6%), красный (5%), коричневый (3%) и бежевый (2%).

Самыми непопулярными цветами стали розовый, пурпурный, оранжевый, жёлтый, фиолетовый и золотой.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области в 2023 году автовладельцы чаще всего продавали машины с пробегом стоимостью до 1,5 млн рублей — 65% от общего числа продаж в регионе.