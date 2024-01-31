Профессия ювелира кажется привлекательной 68% россиян

Новое исследование показало, что 68% мечтают попробовать свои силы в качестве ювелира, а 39% готовы ради этого сменить текущую работу.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического центра SOKOLOV и сервиса hh.ru.

Так, 43% опрошенных считают работу ювелира престижной наравне со сферой IT. Каждый четвёртый уверен, что зарплаты в этой сфере достаточно высокие — примерно 150 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, в hh.ru отметили активный рост спроса на ювелиров в 2023 году — число вакансий выросло на 80%, а средняя зарплата по отрасли увеличилась в 1,5 раза, до 82,5 тыс. рублей.

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