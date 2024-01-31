Специалист Мушта рассказал о подготовке школьников к итоговому собеседованию

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта дал рекомендации для школьников по эффективной подготовке к итоговому собеседованию.

«Прежде всего стоит понимать, что неразумно готовиться к устному экзамену, ни разу не проговаривая ничего устно. Частой проблемой являются случаи, когда школьники думают, что при подготовке к итоговому собеседованию достаточно прочитать текст про себя», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, на собеседовании оценивается и интонация, и темп чтения, и соблюдение языковых норм. Мушта посоветовал читать тексты вслух, а также записывать себя на диктофон и прослушивать запись, чтобы заранее исправить проблемы с дикцией и улучшить выразительность.

Также не стоит при пересказе текста торопиться и пытаться говорить чужими словами. Лучше пересказывать своим обычным языком.

«Зачастую ученики пытаются воспроизвести слово в слово то, что они услышали, и получается очень косноязычная речь. Также важно стараться себя контролировать, избегать лишних повторений, плеоназмов, а также следить за правильным употреблением предлогов и склонений слов», — заключил специалист.

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