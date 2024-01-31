СК проверит детдом в Кемеровской области после пропажи троих воспитанников
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
Следователи проверят действия директора детского дома и сотрудников органов опеки и попечительства после поступления жалобы на превышение должностных полномочий при распределении сирот в семьи.
Помимо этого, трое несовершеннолетних пропали во время похода при спуске с пика Поднебесный в июне 2023 года. Они оторвались от группы и больше их никто не видел.
«Уголовное дело о безвестном исчезновении воспитанников детского дома расследуется», — уточнили в ведомстве.
Ранее в городе Истре в Подмосковье возбудили уголовное дело после информации из Telegram-канала о том, что сотрудники школы применяли физическую силу к 11-летнему мальчику.