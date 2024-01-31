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Огонь Всероссийского семейного очага доставили в десятки регионов страны

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Огонь Всероссийского семейного очага, начавший путь на выставке «Россия» на ВДНХ, достиг десятков регионов страны.
Огонь Всероссийского семейного очага доставили в десятки регионов страны
  • РИА Новости

«Пусть этот огонь принесёт любовь, тепло и свет в каждую семью. Ведь Россия — это большая семья семей», — заявили Елисей Карпов из Ярославля и его супруга Анастасия.

Они получили частичку огня из очага «Сердце России», который зажгли на выставке в честь старта Года семьи.

Всего за неделю пламя семейного огня добралось до Кировской, Ульяновской, Воронежской, Свердловской, Пензенской, Запорожской областей, Ставропольского края, Донецкой Народной Республики.

Многодетные семьи торжественно получили лампады и передали их в ЗАГСы и храмы.

«Семья укрепляет страну, нашу великую многонациональную крепкую семью семей», — поделились Василий и Юлия Сажины из Запорожской области.

23 января 12 семейных пар со всей страны сохранили частичку огня «Сердца России» в специальных лампадах, чтобы распространить его тепло в каждый регион России.

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