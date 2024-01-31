В России с февраля изменится порядок установления границ населённых пунктов

Ведущий юрист Европейской юридической службы Виктория Щербакова рассказала, что с 1 февраля в России изменится порядок установления границ населённых пунктов, а также сократятся сроки устранения реестровой ошибки.

С 1 февраля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 4 августа 2023 года №438-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установления границ населённых пунктов и территориальных зон, несмотря на пересечение ими границ земельных участков, поделилась она в разговоре с Life.ru.

При этом срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращён с трёх до одного месяца, отметила Щербакова.

«Предполагается, что изменения позволят очень быстро исправить ошибки в реестре, а также ускорят процедуру установления границ населённых пунктов и территориальных зон», — заключила юрист.

Ранее адвокат Виталий Ревзин рассказал, что за полученный в наследство дачный участок новые владельцы обязательно должны уплачивать членские взносы в дачное товарищество.