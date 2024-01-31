В суд поступило дело о нападении актёра Канахина на село в Брянской области

В 2-й западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего российского актёра Кирилла Канахина, которого обвиняют в нападении на сёла в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса»*.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«В суд поступило дело Канахина Кирилла Николаевича, обвиняемого по ст. 275 УК России («Госизмена»). Дата заседания по данному делу пока не назначена», — заявили в суде.

Также там сообщили, что дело будет слушаться в закрытом режиме. Прессу допустят только на оглашение резолютивной части приговора.

В ноябре Канахина заочно арестовали в Москве.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.