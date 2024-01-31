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В суд поступило дело о нападении актёра Канахина на село в Брянской области

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В 2-й западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего российского актёра Кирилла Канахина, которого обвиняют в нападении на сёла в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса»*.
В суд поступило дело о нападении актёра Канахина на село в Брянской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«В суд поступило дело Канахина Кирилла Николаевича, обвиняемого по ст. 275 УК России («Госизмена»). Дата заседания по данному делу пока не назначена», — заявили в суде.

Также там сообщили, что дело будет слушаться в закрытом режиме. Прессу допустят  только на оглашение резолютивной части приговора.

В ноябре Канахина заочно арестовали в Москве.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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