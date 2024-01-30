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Петербург назван лидером по динамике развития сети зарядок для электромобилей

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Санкт-Петербург назвал городом — лидером по динамике развития сети зарядок для электромобилей.
Петербург назван лидером по динамике развития сети зарядок для электромобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса 2ГИС.

С апреля 2023 года по январь 2024 года число электрозарядных комплексов в Петербурге выросло на 83%. Теперь в городе 168 таких станций.

Второе место занял Нижний Новгород, где количество ЭЗС за девять месяцев выросло на 79% и достигло 84.

Далее следует Москва с показателем роста 46% (437 ЭЗС).

В список также попали Красноярск и Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось, что россияне приобрели 10,4 тыс. подержанных электромобилей в 2023 году, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом.

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