Петербург назван лидером по динамике развития сети зарядок для электромобилей

Санкт-Петербург назвал городом — лидером по динамике развития сети зарядок для электромобилей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса 2ГИС.

С апреля 2023 года по январь 2024 года число электрозарядных комплексов в Петербурге выросло на 83%. Теперь в городе 168 таких станций.

Второе место занял Нижний Новгород, где количество ЭЗС за девять месяцев выросло на 79% и достигло 84.

Далее следует Москва с показателем роста 46% (437 ЭЗС).

В список также попали Красноярск и Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось, что россияне приобрели 10,4 тыс. подержанных электромобилей в 2023 году, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом.