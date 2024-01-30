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В Ленинградской области мужчину осудили за производство наркотиков в бане

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В Ленинградской области мужчину приговорили к 16,5 года тюрьмы за производство наркотиков в бане.
В Ленинградской области мужчину осудили за производство наркотиков в бане
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства того, что Баюрский, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами на совершение незаконного серийного производства метадона, предоставил для этой цели баню, принадлежащую члену его семьи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что там летом 2022 года соучастники изготовили более 11 кг наркотического средства.

Ранее таможенники и сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали партию кокаина на 13 млрд рублей в Большом порту Санкт-Петербурга.

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