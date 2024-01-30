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У станции «Петровско-Разумовская» построят два многофункциональных комплекса

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В Москве рядом со станцией метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская» возведут два многофункциональных комплекса с офисами, апартаментами и торговыми площадями.
У станции «Петровско-Разумовская» построят два многофункциональных комплекса
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора по девелопменту холдинга «Мосинжпроект» Павла Дудулина.

Комплексы общей площадью 175 тыс. кв. м появятся у северного и южного вестибюлей станции.

«Здесь предполагается разместить около 63 тыс. кв. м апартаментов, торговую галерею площадью порядка 4,5 тыс. кв. м», — сказал Дудулин.

В I квартале 2024 года проведут конкурс на право реализации данного проекта.

Будущий инвестор должен построить многофункциональные комплексы в течение четырёх лет.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий.

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