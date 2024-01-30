У станции «Петровско-Разумовская» построят два многофункциональных комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора по девелопменту холдинга «Мосинжпроект» Павла Дудулина.
Комплексы общей площадью 175 тыс. кв. м появятся у северного и южного вестибюлей станции.
«Здесь предполагается разместить около 63 тыс. кв. м апартаментов, торговую галерею площадью порядка 4,5 тыс. кв. м», — сказал Дудулин.
В I квартале 2024 года проведут конкурс на право реализации данного проекта.
Будущий инвестор должен построить многофункциональные комплексы в течение четырёх лет.
Ранее сообщалось, что в Москве проведут торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий.