У станции «Петровско-Разумовская» построят два многофункциональных комплекса

В Москве рядом со станцией метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская» возведут два многофункциональных комплекса с офисами, апартаментами и торговыми площадями.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора по девелопменту холдинга «Мосинжпроект» Павла Дудулина.

Комплексы общей площадью 175 тыс. кв. м появятся у северного и южного вестибюлей станции.

«Здесь предполагается разместить около 63 тыс. кв. м апартаментов, торговую галерею площадью порядка 4,5 тыс. кв. м», — сказал Дудулин.

В I квартале 2024 года проведут конкурс на право реализации данного проекта.

Будущий инвестор должен построить многофункциональные комплексы в течение четырёх лет.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий.