Троих ростовских экс-полицейских осудят за вымогательство
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель СУСК России по Ростовской области.
По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и потребовали от жильцов 3 млн рублей.
«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.