Троих ростовских экс-полицейских осудят за вымогательство

В суд направили дело о вымогательстве в отношении пятерых мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции.

Об этом сообщил представитель СУСК России по Ростовской области.

По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и потребовали от жильцов 3 млн рублей.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.