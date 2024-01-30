В Москве заменят более 2600 лифтов в 2024 году

В Москве в рамках программы капитального ремонта заменят более 2,6 тыс. лифтов в 2024 году, заявил заммэра Пётр Бирюков.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тыс. лифтов, больше всего — в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», — сказал Бирюков.

С начала реализации программы обновления лифтового хозяйства в столице заменили более 45,2 тыс. лифтов.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.