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В Москве заменят более 2600 лифтов в 2024 году

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В Москве в рамках программы капитального ремонта заменят более 2,6 тыс. лифтов в 2024 году, заявил заммэра Пётр Бирюков.
В Москве заменят более 2600 лифтов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году обновим в общей сложности свыше 2,6 тыс. лифтов, больше всего — в Юго-Восточном (464), Юго-Западном (385) и Северо-Западном (323) административных округах», — сказал Бирюков.

С начала реализации программы обновления лифтового хозяйства в столице заменили более 45,2 тыс. лифтов.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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