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В Подмосковье отремонтировали 17 тысяч многоквартирных домов за десять лет

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В Министерстве ЖКХ Московской области заявили, что в регионе за десять лет отремонтировали более 17 тыс. многоквартирных домов.
В Подмосковье отремонтировали 17 тысяч многоквартирных домов за десять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Московской области программа по капитальному ремонту домов — одна из самых масштабных в России. За десять лет она охватила более трети необходимого объёма по ремонту. Свыше 7 тыс. зданий прошло через Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», — заявил глава министерства Антон Велиховский.

В планах на 2024 год — провести ремонт в 4 тыс. домов.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе реализуется с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае отремонтировали 375 многоквартирных домов в 2023 году.

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