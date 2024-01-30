В Подмосковье отремонтировали 17 тысяч многоквартирных домов за десять лет

В Министерстве ЖКХ Московской области заявили, что в регионе за десять лет отремонтировали более 17 тыс. многоквартирных домов.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Московской области программа по капитальному ремонту домов — одна из самых масштабных в России. За десять лет она охватила более трети необходимого объёма по ремонту. Свыше 7 тыс. зданий прошло через Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», — заявил глава министерства Антон Велиховский.

В планах на 2024 год — провести ремонт в 4 тыс. домов.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе реализуется с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае отремонтировали 375 многоквартирных домов в 2023 году.