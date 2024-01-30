Сбившее сценариста Гельмана авто 34 раза нарушило ПДД с января 2023 года

За владельцем автомобиля, который сбил сценариста Александра Гельмана, числится 34 нарушения ПДД с января 2023 года.

«По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки», — сообщили в Дептрансе Москвы.

В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что драматурга Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина, у него сломаны обе ноги.

Его сын Павел Гельман сообщил, что сценарист находится дома и чувствует себя хорошо.