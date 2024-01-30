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Сбившее сценариста Гельмана авто 34 раза нарушило ПДД с января 2023 года

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За владельцем автомобиля, который сбил сценариста Александра Гельмана, числится 34 нарушения ПДД с января 2023 года.
Сбившее сценариста Гельмана авто 34 раза нарушило ПДД с января 2023 года
  • globallookpress.com

«По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числится 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки», — сообщили в Дептрансе Москвы.

В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что драматурга Гельмана сбила машина у театра имени Пушкина, у него сломаны обе ноги.

Его сын Павел Гельман сообщил, что сценарист находится дома и чувствует себя хорошо.

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