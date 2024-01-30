В Москве начался отборочный этап школьной олимпиады «Курчатов»
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
«Состязание проводится в партнёрстве с Курчатовским институтом уже больше десяти лет и ежегодно пользуется популярностью у школьников. Его поддержали многие ведущие вузы и научные организации столицы», — заявил Собянин.
Отборочный этап проходит с 31 января по 14 февраля в дистанционном формате.
По словам мэра, лауреаты олимпиады получат льготы при поступлении в российские вузы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье выделят 20 тыс. бюджетных мест в вузах и колледжах в 2024 году.