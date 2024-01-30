В Петербурге открыли станцию «Ладожская» после ремонта

В Санкт-Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Ладожская».

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Станция была закрыта 4 марта 2023 года. Специалисты отремонтировали три эскалатора, заменили облицовку стен и колонн вестибюля, установили новые турникеты.

Также оборудовано два новых пандуса для входа и выхода на Ладожский вокзал.

Станция «Ладожская» была открыта 30 декабря 1985 года.

Ранее сообщалось, что в электродепо «Южное» в Москве завершили монтаж металлоконструкций.