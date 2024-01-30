Пытавшуюся устроить поджог школы в Чебоксарах учительницу уволили

Пытавшуюся устроить поджог школы в Чебоксарах учительницу начальных классов уволили, информирует пресс-служба управления образования администрации города.

Отмечается, что 30 января администрация школы расторгла трудовой договор с учительницей начальных классов школы №10.

Причиной увольнения названо совершение аморального поступка, который несовместим с продолжением работы учителем.

Накануне учительница была отстранена от работы.

Также в управлении назвали не соответствующей действительности информацию из соцсетей и СМИ о якобы имеющейся у учительницы судимости.

Ранее в СК сообщили, что злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ.

Глава Чебоксар Денис Спирин рассказал, что держит на личном контроле развитие истории с инцидентом в средней школе №10, где учительница пыталась осуществить поджог.