Пытавшуюся устроить поджог школы в Чебоксарах учительницу уволили
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Отмечается, что 30 января администрация школы расторгла трудовой договор с учительницей начальных классов школы №10.
Причиной увольнения названо совершение аморального поступка, который несовместим с продолжением работы учителем.
Накануне учительница была отстранена от работы.
Также в управлении назвали не соответствующей действительности информацию из соцсетей и СМИ о якобы имеющейся у учительницы судимости.
Ранее в СК сообщили, что злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ.
Глава Чебоксар Денис Спирин рассказал, что держит на личном контроле развитие истории с инцидентом в средней школе №10, где учительница пыталась осуществить поджог.