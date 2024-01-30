В Нагорном районе Москвы открыли новый офис «Мои документы»

Заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала об открытии нового офиса «Мои документы» в Нагорном районе столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«До этого москвичей обслуживали специалисты в межрайонном центре, который принимал жителей сразу двух районов. В новом центре для горожан открыто 59 окон приёма, в том числе два из них — для маломобильных граждан», — заявила Ракова.

Офис в Электролитном проезде, 5б, строение 6 будет работать по единым стандартам оказания государственных услуг ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что московский центр «Мои документы» в Лианозове переезжает в новое здание.