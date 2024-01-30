В Москве проведут торги на право реализации шести проектов КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об открытии в феврале — марте 2024 года торгов на право реализации шести проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает НСН.

«Площадки расположены на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке, а также в Зеленограде. Заявочные кампании уже стартовали, торги пройдут с 8 февраля по 21 марта в зависимости от лота», — сказал Ефимов.

Территории находятся в районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанский, Северное Медведково и Южное Тушино.

«Там предусмотрено строительство около 252 тыс. кв. м жилья, а также более 438 тыс. кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов, в том числе детского сада, школы и спорткомплекса», — отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

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