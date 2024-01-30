В Татарстане 836 млн рублей направят на капитальный ремонт школ
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Отмечается, что ремонтные работы должны завершиться до начала зимнего сезона 2024—2025 годов.
Ремонту подлежат школы №8, №49, №130, лицей-интернат №2, русско-татарская школа №57 в Казани, а также детсад №10 в Кукморе, образовательные учреждения в посёлке Новый Тукаевского района и в посёлке городского типа Уруссу.
Заказчик — ГКУ «Главинвестстрой РТ».
Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске пройдёт ремонт 150 дворовых территорий в 2024 году.