В Татарстане 836 млн рублей направят на капитальный ремонт школ

В Татарстане капитально отремонтируют девять школ и один детский сад. На эти работы из регионального бюджета направят 836,1 млн рублей.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Отмечается, что ремонтные работы должны завершиться до начала зимнего сезона 2024—2025 годов.

Ремонту подлежат школы №8, №49, №130, лицей-интернат №2, русско-татарская школа №57 в Казани, а также детсад №10 в Кукморе, образовательные учреждения в посёлке Новый Тукаевского района и в посёлке городского типа Уруссу.

Заказчик — ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске пройдёт ремонт 150 дворовых территорий в 2024 году.