Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения подростка в Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в Березниках возле магазина. Мужчине не понравилось, что у молодого человека была расстёгнута куртка.
«Следственными органами проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело», — заявили в комитете.
Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.