Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения подростка в Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в Березниках возле магазина. Мужчине не понравилось, что у молодого человека была расстёгнута куртка.

«Следственными органами проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.