Больницы Ямала получат 500 единиц медоборудования
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«По программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион поступит 458 единиц медицинского оборудования и девять машин для амбулаторных служб. Ещё 16 единиц техники закуплено в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказали в пресс-службе.
Например, Новоуренгойская больница получит реабилитационные тренажёры, а Салехардская ОКБ — передвижной рентген-кабинет.
Ранее в Минздраве Удмуртии заявили об открытии новой врачебной амбулатории в Алнашском районе.