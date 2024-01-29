Больницы Ямала получат 500 единиц медоборудования

В Ямало-Ненецком автономном округе закупили медицинское оборудование для оснащения больниц региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По программе модернизации первичного звена здравоохранения в регион поступит 458 единиц медицинского оборудования и девять машин для амбулаторных служб. Ещё 16 единиц техники закуплено в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказали в пресс-службе.

Например, Новоуренгойская больница получит реабилитационные тренажёры, а Салехардская ОКБ — передвижной рентген-кабинет.

Ранее в Минздраве Удмуртии заявили об открытии новой врачебной амбулатории в Алнашском районе.