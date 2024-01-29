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Специалист Захаренкова рассказала о положенных выплатах при увольнении

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Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, какие выплаты положены в случае увольнения.
Специалист Захаренкова рассказала о положенных выплатах при увольнении
  • Gettyimages.ru
  • © yacobchuk

«При увольнении работнику должны выплатить зарплату за отработанный период. Также положена денежная компенсация за неиспользованный отпуск», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, расчёт должен быть выполнен в день прекращения трудовых отношений.

Кроме того, в последний день работы сотруднику обязаны предоставить трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности.

«В случае отсутствия работника в день увольнения выплата производится не позднее дня, следующего за тем, когда он предъявит требования о расчёте», — уточнила Захаренкова.

Она добавила, что если работодатель произвёл не все выплаты или вообще не заплатил, то можно обратиться в комиссию по трудовым спорам, если она есть в организации, а также в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почётный юрист Москвы Елена Рыбакова заявила, что поиск новой работы не может быть основанием для увольнения, но если в рабочее время сотрудник занимается не своими должностными обязанностями, то к нему могут применить дисциплинарное наказание.

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