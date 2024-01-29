Автоэксперт Хайцеэр рассказал о причинах появления трещин на лобовом стекле

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что трещины на лобовом стекле машины могут появляться из-за неотремонтированного вовремя скола, резкого перепада температуры, заводского брака или конструктивной особенности авто.

«Трещина может образоваться от резкого перепада температуры — когда начинают дополнительно чем-то подогревать стекло, чтобы быстрее очистить его от наледи, и оно лопается. В основном трещины появляются из-за механических повреждений», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, на некоторых автомобилях стекло может потрескаться из-за недостаточной жёсткости кузова.

Хайцеэр добавил, что трещина может возникнуть из-за расслоения стекла после очень длительной эксплуатации.

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