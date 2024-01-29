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Останина рассказала о переименовании комитета Госдумы по вопросам семьи

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала о переименовании комитета.
Останина рассказала о переименовании комитета Госдумы по вопросам семьи
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Переименование комитета произошло раньше, чем президент объявил наступивший год Годом семьи. Мы говорим о сохранении наших семейных традиций, семья — это не только ребёнок, не только мама, но и папа. Мы включили в название ещё и «защиту отцовства», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, семья — это всеобъемлющее понятие.

«А защита — это тоже такое широкое понятие, защищать семью надо во всех смыслах», — добавила Останина.

Ранее название комитета содержало слова: «по вопросам семьи, женщин и детей».

Также сообщалось, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре.

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