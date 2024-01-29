Останина рассказала о переименовании комитета Госдумы по вопросам семьи
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«Переименование комитета произошло раньше, чем президент объявил наступивший год Годом семьи. Мы говорим о сохранении наших семейных традиций, семья — это не только ребёнок, не только мама, но и папа. Мы включили в название ещё и «защиту отцовства», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, семья — это всеобъемлющее понятие.
«А защита — это тоже такое широкое понятие, защищать семью надо во всех смыслах», — добавила Останина.
Ранее название комитета содержало слова: «по вопросам семьи, женщин и детей».
Также сообщалось, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре.