Останина рассказала о переименовании комитета Госдумы по вопросам семьи

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала о переименовании комитета.

«Переименование комитета произошло раньше, чем президент объявил наступивший год Годом семьи. Мы говорим о сохранении наших семейных традиций, семья — это не только ребёнок, не только мама, но и папа. Мы включили в название ещё и «защиту отцовства», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, семья — это всеобъемлющее понятие.

«А защита — это тоже такое широкое понятие, защищать семью надо во всех смыслах», — добавила Останина.

Ранее название комитета содержало слова: «по вопросам семьи, женщин и детей».

Также сообщалось, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре.