В электродепо «Южное» в Москве завершили монтаж металлоконструкций

В Москве заявили о завершении работ по устройству металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное».

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ходе работ смонтировано почти 3 тыс. т металла.

По его словам, также на объекте завершается устройство теплового контура.

«Здесь подвижной состав Московского метрополитена будет проходить ежедневный осмотр и получать необходимое техническое обслуживание перед выходом на линию», — добавил вице-мэр.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных.