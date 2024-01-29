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Специалист Труцуненко дала советы студентам по возвращению в учебный ритм

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Методический лид направления анализа данных программ высшего образования школы ИТ-профессий Skillfactory Софья Труцуненко дала рекомендации студентам, как после каникул вернуться в учебный ритм.
Специалист Труцуненко дала советы студентам по возвращению в учебный ритм
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Самое главное — помнить о дисциплине. Согласно данным учёных, высокий уровень самоконтроля даёт преимущество в работе, обучении, межличностных отношениях и здоровье», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист посоветовала составить расписание занятий и отдыха, повторить изученный перед каникулами учебный материал. Лучше обсудить пройденное вместе с кем-нибудь из сокурсников.

«Кроме того, стоит ознакомиться с последними новостями изучаемой сферы. Благодаря этому удастся углубить знания и понимание предмета, разобраться в актуальных проблемах, с которыми сталкиваются профессионалы в этой сфере», — сказала специалист.

Также она обратила внимание на то, что не стоит забывать о качественном сне, здоровом образе жизни и регулярной физической активности.

Ранее невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская назвала оптимальный возраст активного обучения.

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