Специалист Труцуненко дала советы студентам по возвращению в учебный ритм
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«Самое главное — помнить о дисциплине. Согласно данным учёных, высокий уровень самоконтроля даёт преимущество в работе, обучении, межличностных отношениях и здоровье», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
Специалист посоветовала составить расписание занятий и отдыха, повторить изученный перед каникулами учебный материал. Лучше обсудить пройденное вместе с кем-нибудь из сокурсников.
«Кроме того, стоит ознакомиться с последними новостями изучаемой сферы. Благодаря этому удастся углубить знания и понимание предмета, разобраться в актуальных проблемах, с которыми сталкиваются профессионалы в этой сфере», — сказала специалист.
Также она обратила внимание на то, что не стоит забывать о качественном сне, здоровом образе жизни и регулярной физической активности.
Ранее невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская назвала оптимальный возраст активного обучения.