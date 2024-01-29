Стоматолог Хугаева посоветовала следить за здоровьем молочных зубов у детей

Стоматолог Людмила Хугаева призвала родителей следить за состоянием молочных зубов у детей.

Стоматолог Людмила Хугаева призвала родителей следить за состоянием молочных зубов у детей.

«Молочный зуб временный, он выпадет, на смену молочным зубам приходят постоянные зубы. Но состояние постоянных зубов напрямую зависит от того, до какого возраста ребёнок пользуется временными зубами», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, родителям стоит с момента прорезывания первого зуба следить за молочными зубами, чтобы в будущем не возникло проблем с функциями жевательной мускулатуры и правильно сформировался постоянный прикус.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рекомендовала отказаться от употребления красящих продуктов и напитков после процедуры отбеливания зубов.