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Стоматолог Хугаева посоветовала следить за здоровьем молочных зубов у детей

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Стоматолог Людмила Хугаева призвала родителей следить за состоянием молочных зубов у детей.
Стоматолог Хугаева посоветовала следить за здоровьем молочных зубов у детей
  • Gettyimages.ru
  • © Henglein and Steets

Стоматолог Людмила Хугаева призвала родителей следить за состоянием молочных зубов у детей.

«Молочный зуб временный, он выпадет, на смену молочным зубам приходят постоянные зубы. Но состояние постоянных зубов напрямую зависит от того, до какого возраста ребёнок пользуется временными зубами», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, родителям стоит с момента прорезывания первого зуба следить за молочными зубами, чтобы в будущем не возникло проблем с функциями жевательной мускулатуры и правильно сформировался постоянный прикус.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рекомендовала отказаться от употребления красящих продуктов и напитков после процедуры отбеливания зубов.

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